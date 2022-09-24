Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии нарушений на референдуме в республике
- РИА Новости
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в ДНР аккредитованы наблюдатели из ряда государств, включая Италию и ЮАР.
«По той информации, которая у меня есть, со стороны наблюдателей, в том числе международных, нарушений не зафиксировано», — цитирует его ТАСС.
Пушилин добавил, что, по словам наблюдателей, всё происходит максимально открыто и легитимно.
Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о процессе голосования на избирательных участках в Крыму по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.