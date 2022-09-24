Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии нарушений на референдуме в республике

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что, по данным наблюдателей, нарушений на референдуме в республике не зафиксировано.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в ДНР аккредитованы наблюдатели из ряда государств, включая Италию и ЮАР.

«По той информации, которая у меня есть, со стороны наблюдателей, в том числе международных, нарушений не зафиксировано», — цитирует его ТАСС.

Пушилин добавил, что, по словам наблюдателей, всё происходит максимально открыто и легитимно.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о процессе голосования на избирательных участках в Крыму по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.