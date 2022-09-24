военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии нарушений на референдуме в республике

Короткая ссылка
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что, по данным наблюдателей, нарушений на референдуме в республике не зафиксировано.
Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии нарушений на референдуме в республике
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в ДНР аккредитованы наблюдатели из ряда государств, включая Италию и ЮАР.

«По той информации, которая у меня есть, со стороны наблюдателей, в том числе международных, нарушений не зафиксировано», — цитирует его ТАСС.

Пушилин добавил, что, по словам наблюдателей, всё происходит максимально открыто и легитимно.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о процессе голосования на избирательных участках в Крыму по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить