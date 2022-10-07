Лавров: Запад «пляшет под дудку» Украины и продолжает накачивать Киев оружием

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Европа «пляшут под дудку» Киева, продолжая накачивать его оружием, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского о ядерном оружии.

Министр иностранных дел напомнил, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель «с гордостью заявил» о начале процесса формирования структуры безопасности без участия Москвы.

«В общем, пляшут просто под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока ещё находится там у власти», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр также подчеркнул, что, «накачивая оружием» Киев, несмотря на заявления украинского президента об атомном оружии, Запад берёт на себя огромную ответственность за рост международной напряжённости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Представитель российского МИД Мария Захарова выразила мнение, что усилиями Запада украинский президент превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету.