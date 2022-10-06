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Захарова: Зеленский превратился в монстра, руками которого Запад может уничтожить планету

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Украинский президент Владимир Зеленский усилиями Запада превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, считает представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на слова украинского политика о том, что НАТО следует нанести превентивные удары по России.
Захарова: Зеленский превратился в монстра, руками которого Запад может уничтожить планету
  • РИА Новости

«Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала она в Telegram.

Ранее украинский президент заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

В Кремле заявили, что слова Зеленского — не что иное, как призыв к началу мировой войны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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