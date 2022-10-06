Захарова: Зеленский превратился в монстра, руками которого Запад может уничтожить планету
- РИА Новости
«Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала она в Telegram.
Ранее украинский президент заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.
В Кремле заявили, что слова Зеленского — не что иное, как призыв к началу мировой войны.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.