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Песков назвал слова Зеленского об ударах НАТО по России призывом к мировой войне

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США и Британия, которые де-факто руководят деятельностью Киева, должны нести ответственность за заявления украинского президента Владимира Зеленского о нанесении превентивных ударов по России. Слова украинского президента — не что иное, как призыв к началу мировой войны с «непредсказуемыми чудовищными последствиями».
Песков назвал слова Зеленского об ударах НАТО по России призывом к мировой войне
  • AFP

Об этом представитель Кремля сказал РИА Новости.

«Именно эти страны (США и Великобритания. — RT) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека и этого режима», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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