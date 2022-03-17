Макрон назвал спецоперацию России «пробуждающим ударом тока» для НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российская военная спецоперация на Украине стала для НАТО «ударом тока».

«Я подтверждаю всё, что я говорил. В 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации», — приводит ТАСС его слова на мероприятии, посвящённом предвыборной программе французского лидера.

Макрон добавил, что спецоперация России «дала пробуждающий удар током».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военные стран НАТО не будут принимать участие в конфликте на Украине.

Осенью 2019 года Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга» и призвал Европу начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. Он также заявлял, что не стыдится своих высказываний о «смерти мозга» НАТО, поскольку они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в альянсе.