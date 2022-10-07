«Запугать международное сообщество»: зачем США раскручивают тему российской «ядерной угрозы»

Мир впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с непосредственной угрозой применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден. По его словам, он «довольно хорошо» знает российского лидера Владимира Путина, чтобы недооценивать его якобы обозначенную позицию по «возможному применению тактического ядерного оружия». При этом в Пентагоне накануне сообщили, что не располагают какой-либо информацией, которая заставила бы Вашингтон изменить подход по вопросам стратегического сдерживания. В российском МИД обратили внимание, что в последнее время на Западе участились спекуляции на тему вероятного ядерного конфликта. Причём, по словам главы ведомства Сергея Лаврова, США и их союзники пытаются извратить позицию Москвы, чтобы запугать международное сообщество. По мнению экспертов, нагнетание обстановки также нужно США, чтобы воспрепятствовать укреплению авторитета РФ на мировой арене.

Впервые за последние 60 лет мир столкнулся с серьёзной угрозой применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден, выступая на закрытом мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.

«Впервые после Карибского кризиса мы имеем дело с непосредственной угрозой применения ядерного оружия, если события будут развиваться по нынешней траектории», — цитирует его пресс-пул Белого дома.

По словам американского президента, он «довольно хорошо» знает Владимира Путина, чтобы пренебрегать его заявлениями насчёт «возможного применения тактического ядерного оружия». При этом Байден заявил, что не считает возможным «использовать тактическое ядерное оружие и не получить в итоге Армагеддон».

Вместе с тем, выступая перед журналистами 6 октября, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Соединённые Штаты не видят каких-либо изменений в ядерных силах РФ, которые требовали бы ответных шагов со стороны Вашингтона.

«Мы не располагаем какой-либо информацией, которая бы заставила нас изменить свою позицию в плане стратегического сдерживания. И мы не считаем, что президент Путин принял решение о применении ядерного оружия», — сказал он.

Здание Пентагона

РИА Новости

Ранее с аналогичным заявлением выступили и в администрации Байдена. Во время брифинга 4 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне очень серьёзно относятся к теме ядерного оружия, однако не видят признаков того, чтобы Россия готовилась его применить.

«Запад разжигает»

Между тем в российском МИД обратили внимание на то, что на Западе в последнее время активизировались спекуляции на тему возможного применения ядерного оружия. В частности, на это указал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest, опубликованной в конце сентября.

«Принстонский университет даже дал прогнозы относительно миллионных потерь населения США и России в случае обмена ядерными ударами... В американской прессе много публикаций псевдоэкспертов, которые не знают истории и дают неверную трактовку нынешнего положения дел. Приводят некорректные сравнения текущей ситуации с Карибским кризисом... Американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку. Запугивают собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России», — отметил дипломат.

Рядом провокационных высказываний отметились и власти Украины и Польши. Так, президент Анджей Дуда 5 октября в интервью Gazeta Polska назвал проблемой отсутствие у Варшавы ядерного оружия. После чего выразил надежду, что страна сможет поучаствовать в программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала. По словам Дуды, эта тема якобы уже обсуждалась с американскими представителями.

Однако в Госдепе США поспешили опровергнуть утверждения польского президента. Как сообщил замглавы пресс-службы ведомства Ведант Пател, в Вашингтоне не знают о каких-либо обсуждениях возможного развёртывания ядерного оружия в Польше и не планируют его размещать на территории стран НАТО, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

В свою очередь, Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии, организованном неправительственным аналитическим центром «Институт Лоуи», призвал страны Североатлантического альянса нанести превентивные удары по России, чтобы исключить применение Москвой ядерного оружия.

«Что должно делать НАТО... Превентивные удары, чтобы они (в России. — RT) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения», — заявил Зеленский.

Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров попытался оправдать высказывания Зеленского, отметив, что его неправильно поняли.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры... Напомню, что единственными мерами, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции», — написал Никифоров на своей странице в Facebook*.

Военная база в Польше

AFP

© Brendan Smialowski

Пресс-секретарь Зеленского добавил, что якобы только РФ занимается ядерным шантажом, а «от Украины таких призывов вы никогда не услышите». При этом ещё летом 2021 года о ядерном шантаже со стороны Киева открыто говорил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, если бы после распада СССР Киев не отказался от ядерного оружия, то у Украины была бы возможность шантажировать его применением весь мир.

А через полгода сам Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказывалась от ядерного оружия.

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На последние высказывания Дуды и Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, своей риторикой «Запад разжигает ядерную войну».

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 7 октября отметил, что США и их союзники пытаются превратно представить позицию Москвы в области ядерного сдерживания.

«Попытки Вашингтона и его вассалов извратить нашу позицию преследуют цель запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва неоднократно указывала на отсутствие изменений в своей политике по ядерным силам.

Раскачивают ситуацию

По словам профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, США сегодня используют свою излюбленную «стратегию двух дорог», нагнетая ядерную истерию вокруг российской специальной военной операции.

«Америка раскачивает ситуацию, муссируя вопрос ядерного удара, при этом намереваясь остаться в стороне, на безопасной дистанции. В качестве проводников этой информационной кампании используются такие марионетки, как украинский президент. Конечная цель этих усилий — ещё больше втравить своих союзников в лице Европы в украинский конфликт, чтобы те не смогли в дальнейшем сократить свою помощь Киеву, а Россию заставить сдать свои позиции», — сказал эксперт в комментарии RT.

В свою очередь, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв отметил, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном, раздувая ядерную тему, хочет тем самым отвратить мировую общественность от России и не дать Москве укрепить свой авторитет на международной арене.

«Это всё чистая пропаганда. Запад пытается преподнести миру картинку, на которой Россия изображается доведённой до отчаяния настолько, что якобы угрожает мировой безопасности ядерным оружием. Отсюда делаются выводы о якобы жестокости и беспринципности российских властей, что должно очернить РФ в глазах мировой общественности и заставить её полностью присоединиться к позиции Запада», — пояснил аналитик.

Украинские военные

AP

© Efrem Lukatsky

При этом заявления российского руководства относительно действий и задач на Украине представляются Соединёнными Штатами как ничтожные, подчеркнул в разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

«Слова российского президента и других представителей власти перевираются и искажаются. Всё это делается для того, чтобы добиться мировой изоляции РФ, обвинить во всех грехах и лишить места в международных организациях, вернув тем самым мир к однополярности», — пояснил он.

Однако такое мироустройство отвечает интересам лишь Соединённых Штатов, которые добиваются этого путём принесения в жертву интересов своих союзников, уверен Юрий Рогулёв.

«Сложно не заметить, что убытки от ситуации с Украиной в основном сегодня терпит Европа. Поэтому её политика, подчинённая диктату США, представляется совершенно самоубийственной. Однако сегодня страны ЕС настолько лишены суверенитета и находятся под влиянием Вашингтона, что готовы и дальше жертвовать своим благосостоянием в его пользу. Однако США зря надеются, что им так легко удастся справиться с Россией. Их приверженность эскалации лишь оттягивает время, когда всё равно придётся перейти к диалогу, и сокращает их возможности для дипломатических манёвров», — резюмировал эксперт.

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