«Типичный приём для Америки»: как США пытаются навязать России условия для возобновления диалога по ДСНВ

США искажают значение диалога по контролю над вооружениями, увязывая переговоры по соглашению на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с возобновлением инспекций ядерных объектов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, США сами заморозили консультации, а теперь пытаются выдвигать условия для их перезапуска. При этом дипломат подчеркнул, что проблему возобновления инспекций по ДСНВ породила санкционная политика Вашингтона, которая де-факто блокирует проведение проверок российскими специалистами. Между тем США не оставляют намерений продолжить ревизии на объектах РФ. Эксперты считают, что американцы пытаются манипулировать переговорным процессом, чтобы добиться односторонних преференций в рамках ДСНВ.

Власти Соединённых Штатов, пытаясь увязать переговоры по новому соглашению на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) с возобновлением инспекционной деятельности, искажают значение диалога по контролю над вооружениями. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Считаем такую постановку вопроса неправомерной. Американская сторона в искажённом свете интерпретирует значение диалога по контролю над вооружениями, в том числе по выработке нового соглашения на замену ДСНВ», — заявил он.

По словам дипломата, США в феврале 2022 года в инициативном порядке заморозили успешно продвигавшиеся консультации по стратегической стабильности, а теперь выдвигают условия для их перезапуска, что свидетельствует о пренебрежении Договором о нераспространении ядерного оружия с американской стороны.

«В основе проблем возобновления инспекций по ДСНВ лежит антироссийская санкционная политика США. Она де-факто блокирует проведение нашей страной проверок на американской территории», — напомнил Антонов.

Он пояснил, что для возобновления инспекций, на которых настаивает Вашингтон, необходимо прежде урегулировать вопросы авиационного сообщения между Россией, США и их европейскими союзниками, а также выдачи виз для российских инспекционных групп и лётных экипажей.

«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе», — заявил посол.

Посольство РФ в Вашингтоне

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Ранее неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома в комментарии агентству Reuters подчеркнул, что Соединённые Штаты не намерены вести с Россией переговоры по СНВ-III, пока стороны не возобновят взаимные инспекции объектов ядерного оружия. С аналогичным тезисом выступили и в Госдепартаменте.

«Откровенная провокация»

Напомним, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений президенты России и США подписали в 2010 году сроком на десять лет. Согласно тексту документа, государства обязались сокращать свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарное количество не превышало 700 развёрнутых МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на пять лет. Как уточняли тогда в МИД РФ, договор будет действовать до 5 февраля 2026-го в существующем виде, без каких-либо изменений или дополнений.

Согласно статье XI ДСНВ, Россия и США имеют право проводить инспекции двух типов на объектах друг друга для подтверждения точности заявленных данных о количестве и типах развёрнутых и неразвёрнутых стратегических наступательных вооружений, подпадающих под действие договора. Проверки первого типа проводятся на базах дислокации МБР, базах подводных лодок и на авиабазах. Ко второму типу относятся инспекции в местах загрузки, ремонта и складирования ракет. Всего каждая сторона имеет право провести до 18 проверок в год: десять инспекций первого типа и восемь — второго.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса США и РФ договорились приостановить взаимные проверки, но обмен данными продолжился. Однако после объявления о начале специальной военной операции на Украине диалог по стратегической стабильности был прерван по инициативе Соединённых Штатов. При этом Вашингтон настаивает на дальнейших инспекциях. Однако российская сторона считает их невозможными из-за препятствий с американской стороны. Более того, МИД РФ 8 августа сообщил, что информировал США о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности, поскольку такая возможность предусмотрена пунктом 5 раздела I главы пятой протокола к Договору о СНВ.

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — говорилось в заявлении министерства.

Запуск баллистической ракеты Trident II

AP

© Phil Sandlin

Как пояснил на следующий день замглавы МИД Сергей Рябков, «спусковым крючком» в этой ситуации стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на российской территории.

«В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел, по сути, как откровенная провокация», — подчеркнул дипломат.

В поисках «подходящих условий»

В США же отрицают утверждения, что введённые западными странами ограничительные меры препятствуют специалистам из РФ посещать американские объекты с проверкой.

«Наши санкции и ограничительные меры... полностью совместимы с СНВ-III. Они не мешают российским инспекторам проводить проверки в США в рамках договора СНВ-III. Мы обращались с этим к России», — заявил на брифинге 22 августа руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Также по теме «Повлияет на международную стабильность»: почему США настаивают на участии Китая в переговорах о ДСНВ Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай не намерен принимать участие в...

По его словам, антироссийские рестрикции и другие меры якобы «никоим образом не ограничивают» обязательства Соединённых Штатов по ДСНВ и «никак им не противоречат».

В свою очередь, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на брифинге 25 августа отметила, что вопрос с инспекциями пока не разрешён.

«Мы всё ещё пытаемся понять, как можем это осуществить. Мы знаем, что со стороны России наблюдается некоторое сопротивление, но мы всё ещё в процессе, всё ещё пытаемся понять, как нам добиться прогресса (в данном вопросе. — RT)», — подчеркнула она.

При этом Дженкинс констатировала, что США и РФ сейчас не ведут обсуждений соглашения, которое должно прийти на смену ДСНВ, сославшись на «сложившуюся ситуацию».

«Эти переговоры продолжатся в будущем, когда для этого сложатся подходящие условия», — сказала она, не уточнив, что подразумевается под «подходящими условиями».

Ранее президент США Джо Байден, выступая 1 августа на обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил, что его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-III.

Президент США Джо Байден

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Комментируя ситуацию, в Кремле отметили, что получают сигналы от Белого дома о намерении возобновить переговоры, однако существенных подвижек в этом направлении нет.

«Мы убеждены, что возобновление этих переговоров по ДСНВ должно происходить без каких-либо одолжений. Мы в равной степени заинтересованы в этом, в этом заинтересован весь земной шар», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 августа в беседе с журналистами.

Без перспектив

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, власти США, выставляя России условия для возобновления переговоров по новому соглашению по СНВ, пытаются добиться односторонних преференций.

«Уже несколько раз США заявляли о готовности заключить с Россией новый договор по СНВ. Так они стараются позиционировать себя как ответственного игрока, заинтересованного в сохранении стабильности. Россия же в их трактовке — безответственный игрок, якобы саботирующий все их усилия. То есть на РФ в очередной раз пытаются переложить всю вину за происходящее», — пояснил Блохин в беседе с RT.

При этом, по его словам, запуск переговорного процесса возможен только на принципах взаимности, уважения и доверия. Однако речи об этом сегодня не идёт, считает эксперт, поскольку США вводят против РФ санкции, называя её империей зла и вбрасывая идеи о признании России страной, поддерживающей терроризм. На этом фоне требования американцев возобновить инспекции безосновательны и лицемерны, отметил специалист.

«США потеряли связь с Россией по своей же вине, угодив в капкан, который готовили для РФ. В Вашингтоне думали, что Москва всё стерпит и впустит американских инспекторов. Однако такие соглашения, как ДСНВ, в одностороннем порядке не работают», — подчеркнул Блохин.

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Эту точку зрения разделяет директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. Он уверен, что Соединённые Штаты в действительности не заинтересованы в возобновлении диалога.

«К тому же нынешняя ситуация действительно не располагает к переговорам. Ведь отношения между странами весьма натянутые, а США, которые ответственны за это, не хотят идти на какие-либо компромиссы, без которых дальнейшие дискуссии по СНВ невозможны», — пояснил он в разговоре с RT.

По мнению эксперта, ещё одна причина, по которой в США не торопятся начинать переговорный процесс с РФ, — это неопределённость позиций администрации Джо Байдена.

«Останется ли она у власти или придёт новый президент? Учитывая это, в Вашингтоне не знают, так ли нужны им эти переговоры, поэтому и пытаются прикрыться «несговорчивой» Россией, обвиняя её в срыве диалога. Типичный приём для Америки», — рассуждает Рогулёв.

На невозможность вести продуктивный диалог по выработке нового документа в нынешних условиях и абсурдность требований американской стороны возобновить инспекции ядерных объектов указал в комментарии RT и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, США стремятся ограничить российские гиперзвуковые вооружения, поскольку отстают в этой сфере. Однако они не понимают, что этого нельзя добиться, выдвигая ультиматумы, поэтому реальных подвижек в направлении работы над заменой ДСНВ в ближайшее время Подберёзкин не ожидает.