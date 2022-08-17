«Пропаганда и лживые обвинения»: как США перекладывают на РФ ответственность за свои опасные действия в ядерной сфере

Посольство РФ в Вашингтоне ответило на «огульную риторику» Соединённых Штатов о том, что действия России якобы не соотносятся со статусом ответственной ядерной державы. Как подчеркнули в дипмиссии, Москва выполняет все свои обязательства в этой сфере, в то время как США уничтожают систему контроля над вооружениями и ядерного нераспространения. В частности, Вашингтон заморозил переговоры по СНВ-III, а ранее вышел из договоров ДРСМД и ДОН, что нанесло «удар по режиму транспарентности». Кроме того, американцы способствуют провоцированию на Украине ядерной катастрофы и наращивают активность в рамках оборонного альянса AUKUS, отмечают эксперты. По их мнению, своими беспочвенными выпадами США пытаются замаскировать собственные деструктивные шаги по ликвидации системы мировой стабильности.

Посольство России в Вашингтоне ответило на «огульную риторику» администрации США о том, что действия РФ якобы не соотносятся со статусом ответственной ядерной державы. Как подчеркнули в дипмиссии, российская сторона добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков.

«По российской инициативе подтверждён принцип недопустимости ядерной войны на двустороннем уровне и в формате «пятёрки». Продлён Договор о СНВ (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — RT) на максимальный срок в пять лет. Был перезапущен диалог по стратегической стабильности, успешно развивавшийся до заморозки Вашингтоном в феврале», — заявили в дипмиссии РФ.

Как отметили в российском посольстве, на этом фоне странно слышать обвинения в безответственности от страны, которая продолжает действовать без оглядки на безопасность и интересы других государств, «что способствует повышению ядерных рисков».

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«Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — говорится в сообщении диппредставительства.

Напомним, по данным Пентагона, США потратили около $9,8 млрд на оказание военной помощи Киеву при администрации Джо Байдена, в том числе $9,1 млрд — за время спецоперации России на Украине.

В посольстве РФ также сообщили о целенаправленном развале Вашингтоном многолетней системы контроля над вооружениями и ядерного нераспространения — одностороннем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и денонсации участия в Договоре по открытому небу (ДОН), что нанесло «существенный удар по режимам транспарентности и контроля за ракетно-ядерными вооружениями».

«Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал действия России на Украине безответственными и не соответствующими стране, претендующей на роль ответственной ядерной державы.

Госдеп США

AP

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«Это не то, чего мы ожидали бы от страны, называющей себя ответственной ядерной державой. Считаем, что боевые действия там опасны, они безответственны, и мы по-прежнему призываем прекратить все военные операции на украинских объектах или вблизи них и вернуть эти объекты под полный контроль Украины», — заявил Прайс.

Ситуация вокруг ДСНВ

Напомним, помимо того что США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД и перестали выполнять свои обязательства в рамках ДОН, сейчас они не спешат возобновлять переговоры по СНВ-III.

Несмотря на то что в администрации Соединённых Штатов заявляли о готовности начать такие обсуждения и в оперативном порядке перейти к диалогу с Россией о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-III, в Кремле и в МИД РФ сообщили, что Москва не получила никаких конкретных предложений на этот счёт.

«Но ещё раз повторяем — диалог необходим в этой области», — заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, фактическое лишение Вашингтоном права Москвы на осуществление инспекций на американской территории создаёт для США односторонние преимущества, поэтому РФ была вынуждена временно вывести свои объекты из-под инспекции ДСНВ. Об этом сообщили в МИД России.

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В ведомстве также выступили за рассмотрение проблем возобновления предусмотренных ДСНВ инспекционных мероприятий «с максимально реалистичных позиций».

Как сообщил 16 августа министр обороны России Сергей Шойгу, вокруг Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений складывается «непростая ситуация».

«С российской стороны обязательства выполняются, заявленные уровни носителей и боезарядов поддерживаются в установленных пределах», — сказал Шойгу.

Однако заявления Вашингтона о том, что Россия должна «заслужить право» на продолжение диалога с США, «не выдерживают критики», подчеркнул министр обороны.

«Контроль над вооружениями — это улица с двусторонним движением», — добавил Шойгу.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден заявил ранее, что обсуждение создания новой системы контроля над вооружениями «требует заинтересованного партнёра, действующего добросовестно». Он призвал тогда Москву продемонстрировать свою готовность возобновить работу в этой области с Вашингтоном.

Глава Белого дома Джо Байден

AP

© Evan Vucci

Кроме того, Шойгу отметил, что результат переговоров в данной сфере достижим только при соблюдении баланса интересов и заинтересованности всех участников.

«Полагаю, что российский опыт взаимодействия с Западом в сфере разоружения показывает, что продвигаемый им так называемый мир, основанный на правилах, не предполагает выполнения договорных обязательств в традиционном понимании. Этот факт необходимо учитывать при заключении договорённостей, особенно в сфере безопасности и контроля над вооружениями», — сказал глава Минобороны РФ.

Цели Вашингтона

Сергей Шойгу также затронул тему развала Соединёнными Штатами существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Началом этого стало анонсирование США, Австралией и Великобританией инициативы AUKUS. Планы расширения этого партнёрства, подключения к нему новых региональных партнёров не скрываются. Происходит сращивание AUKUS с НАТО, которое, в свою очередь, на июньском саммите заявило о претензии на доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это при том, что все страны НАТО находятся в тысячах миль от этого региона», — заметил министр.

Шойгу также сообщил об опасной тенденции — нацеленности AUKUS на развитие в Австралии атомного подводного флота, что, по его словам, окажет «комплексное негативное влияние» на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Объединение AUKUS имеет потенциал перерастания в военно-политический союз. Нельзя исключать, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам «союзников» будут перенесены в этот регион (Азиатско-Тихоокеанский. — RT), — заявил Шойгу. — Перенос из Европы практики ядерных тренировок взорвёт регион. Хотя можно предположить, что именно такую цель перед собой ставят США».

Министр обороны РФ также прокомментировал информацию о якобы готовящемся применении в ходе СВО российского тактического ядерного оружия, подчеркнув, что «все эти информационные вбросы являются ложью».

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей», — добавил Шойгу.

Ранее в Пентагоне заявили, что применение ядерного оружия в конфликте на Украине является абсолютно неприемлемым.

«В русофобском угаре»

Как отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, своими беспочвенными обвинениями в адрес России США хотят замаскировать собственные безответственные шаги по целенаправленной ликвидации системы мировой стабильности.

«США и их пропаганда огульно пытаются обвинить РФ в безответственности в ядерной сфере и области безопасности, несмотря на то что Москва за последнее время предпринимала неимоверные усилия, чтобы сохранить режим контроля над вооружениями. Вместо того чтобы очень чётко, серьёзно и планомерно работать над новыми соглашениями в сфере безопасности с Россией, США предпочитают в русофобском угаре прибегать к очередным выпадам в адрес нашей страны», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Белый дом

Gettyimages.ru

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В свою очередь, эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин констатировал, что именно США ведут себя безответственно, когда разрушают систему контроля над вооружениями и тормозят переговоры по достижению договорённостей в этой сфере. Кроме того, Костикин считает, что именно с подачи Соединённых Штатов президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможном пересмотре Киевом решения отказаться от ядерного оружия.

«Из-за такого науськивания Вашингтона мог произойти ядерный конфликт в Европе, поскольку Киев разрабатывал «грязную» ядерную бомбу и мог применить её впоследствии против Донбасса. Россия же предотвратила это. Всё, что связано с обвинениями США в адрес Москвы, — это попытка создать дымовую завесу вокруг данной проблемы. Россию в безответственности обвинять просто невозможно, поскольку она соблюдала и соблюдает все существующие договоры по безопасности», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Костикин также отметил, что Вашингтону выгодно говорить о том, что РФ якобы не является ответственной ядерной державой, поскольку это легко встраивается в образ России как врага и угрозы, который культивируется в Соединённых Штатах уже долгие годы.

«Администрация США пытается слепить из РФ международного изгоя посредством пропаганды и лживых обвинений», — сказал он.

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Костикин также полагает, что именно США, в частности своими массовыми поставками оружия на Украину, подвергают весь мир риску, поскольку такие действия ведут к эскалации и увеличению вероятности начала третьей мировой войны.

«Вооружением, которое поставляется США, обстреливаются и объекты ядерной энергетики Украины. Это может привести фактически ко второму Чернобылю. США затягивают конфликт, полностью поддерживая Киев. Они всё время увеличивают вероятность возникновения катастрофы», — заявил эксперт.

Ермаков также считает, что Вашингтон ослабляет международную систему безопасности, «потворствуя киевскому режиму», который пренебрегает стабильностью всего континента, обстреливая Запорожскую АЭС и другие ядерные объекты.

«Нельзя исключать, что приказы об обстреле ЗАЭС поступают Киеву от Белого дома. И попытки украинского режима угодить Вашингтону и максимально разыграть ядерную карту в ситуации с атомной электростанцией вызывают серьёзные опасения», — подчеркнул аналитик.

Что же касается СНВ-III, то Ермаков считает, что затягиванием диалога о новой системе по контролю над вооружениями Вашингтон стремится укрепить свои переговорные позиции.

«Нельзя сказать, что Соединённые Штаты совсем хотят уйти от этих дискуссий. Они всё-таки намерены их впоследствии возобновить, чтобы хоть что-то знать о российском оружии. Но сейчас США тормозят процесс и тем самым готовят почву для того, чтобы будущие возможные переговоры в максимальной степени могли быть выгодны в первую очередь американской стороне. Однако Россия не пойдёт ни на какие уступки и будет действовать в рамках своих национальных интересов», — считает эксперт.

Запуск межконтинентальной ракеты США

AFP

© J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE

Комментируя информацию о наращивании США активности в рамках оборонного альянса AUKUS и слова Сергея Шойгу об опасности этого блока, Ермаков подчеркнул, что деструктивные процессы, связанные с деятельностью такого союза и ролью Вашингтона в нём, будут только нарастать.