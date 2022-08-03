Лавров: США не предлагали России возобновить переговоры по договору на смену СНВ-III

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не обращались к России по вопросу переговоров на тему нового документа на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

«Они даже и не предлагали возобновить эти переговоры. Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было», — отметил министр.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остаётся мало.