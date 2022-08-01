Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением
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«Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-III, срок действия которого истекает в 2026 году», — приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.
Он заявил, что ждёт от России готовности возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону придётся обсудить вопросы контроля за вооружениями, в частности их нераспространения, однако не сейчас.