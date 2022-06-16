Песков: России и США придётся обсуждать вопросы контроля за вооружениями

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Москве и Вашингтону придётся обсудить вопросы контроля за вооружениями, в частности их нераспространения, однако не сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: России и США придётся обсуждать вопросы контроля за вооружениями
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Существуют области, которые так или иначе всё равно придётся обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придётся обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель заявил, что более 45 стран оказали помощь Киеву в сфере безопасности с 24 февраля.

Также Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ. 

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