В Кремле прокомментировали идею США о новой системе контроля над вооружением

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутую США идею новой системы контроля над вооружением.

«Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остаётся мало. Если договор (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — RT) прекратит своё существование, не будучи заменённым добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности», — отметил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

В постпредстве России при ООН заявили о необходимости понять, действительно ли США готовы к переговорам с российской стороной о создании новой системы контроля над вооружением. В дипведомстве напомнили, что именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины.