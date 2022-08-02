военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Кремле прокомментировали идею США о новой системе контроля над вооружением

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутую США идею новой системы контроля над вооружением.
В Кремле прокомментировали идею США о новой системе контроля над вооружением
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остаётся мало. Если договор (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — RT) прекратит своё существование, не будучи заменённым добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности», — отметил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

В постпредстве России при ООН заявили о необходимости понять, действительно ли США готовы к переговорам с российской стороной о создании новой системы контроля над вооружением. В дипведомстве напомнили, что именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить