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В постпредстве России при ООН усомнились в готовности США к переговорам о будущем СНВ

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В постпредстве России при ООН заявили о необходимости понять, действительно ли США готовы к переговорам с российской стороной о создании новой системы контроля над вооружением.

«Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это всё является «красивыми словами», — говорится в комментарии ведомства.

В постпредстве напомнили, что именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины.

«Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он всё-таки хочет, далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры», — заключили в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление Байдена о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением.

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