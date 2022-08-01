Аналитик прокомментировал готовность Байдена обсуждать с Россией контроль над вооружением

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением.

«Никто против нового контроля за вооружениями не будет. Но надо знать, какие конкретно есть предложения. Если американцы хотят контролировать наши вооружения, но при этом не позволят нам контролировать их или будут пытаться обмануть нас, тогда мы, конечно, такую идею не поддержим», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что саму по себе идею контроля за вооружениями можно назвать замечательной.

Но при этом собеседник RT напомнил, что именно американцы всё время срывали прежние договорённости.

«Так что благими американскими намерениями вымощена дорога в ад», — добавил Литовкин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.