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МИД: после решения проблем с инспекциями по ДСНВ Россия отменит их приостановку

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После решения проблем, связанных с инспекциями по ДСНВ, Россия отменит их приостановку, заявили в МИД.
МИД: после решения проблем с инспекциями по ДСНВ Россия отменит их приостановку
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — отмечается в заявлении МИД России.

Там также говорится, что после разрешения имеющихся вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий по ДСНВ, объявленные изъятия из-под инспекционной деятельности будут незамедлительно отменены.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман ранее заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции ДНЯО заявил, что именно США должны инициировать конкретные шаги по возобновлению диалога с Россией о новой договорённости по контролю над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III.

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