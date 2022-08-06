военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Делегация России в ООН: США должны инициировать шаги для возобновления переговоров по СНВ

Короткая ссылка
Именно США должны инициировать конкретные шаги по возобновлению диалога с Россией о новой договорённости по контролю над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, заявил замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции ДНЯО.
Делегация России в ООН: США должны инициировать шаги для возобновления переговоров по СНВ
  • Legion-Media

«Соединённые Штаты намеренно и сознательно прервали с нами диалог, поэтому именно они должны инициировать конкретные шаги по его возобновлению, а не ждать от нас каких-то сигналов или жестов доброй воли», — цитирует Белоусова РИА Новости.

При этом Москва не уверена, что Вашингтон на данном этапе готов к конструктивному диалогу о новой системе контроля над вооружениями, отметил он.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман ранее заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, в беседе с RT прокомментировал заявление Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить