Делегация России в ООН: США должны инициировать шаги для возобновления переговоров по СНВ

Именно США должны инициировать конкретные шаги по возобновлению диалога с Россией о новой договорённости по контролю над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, заявил замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции ДНЯО.

«Соединённые Штаты намеренно и сознательно прервали с нами диалог, поэтому именно они должны инициировать конкретные шаги по его возобновлению, а не ждать от нас каких-то сигналов или жестов доброй воли», — цитирует Белоусова РИА Новости.

При этом Москва не уверена, что Вашингтон на данном этапе готов к конструктивному диалогу о новой системе контроля над вооружениями, отметил он.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман ранее заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, в беседе с RT прокомментировал заявление Байдена.