В США заявили о готовности к диалогу с Россией по вопросу контроля над вооружениями

Соединённые Штаты готовы возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

«Мы готовы возобновить диалог с Россией, чтобы сформировать будущее контроля над современными вооружениями», — приводит его слова РИА Новости.

Шейнман подчеркнул, что возобновление диалога возможно при условии, если Россия «будет готова действовать добросовестно».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление Байдена.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может применить ядерное оружие лишь в экстремальных условиях.