военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В США заявили о готовности к диалогу с Россией по вопросу контроля над вооружениями

Короткая ссылка
Соединённые Штаты готовы возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

«Мы готовы возобновить диалог с Россией, чтобы сформировать будущее контроля над современными вооружениями», — приводит его слова РИА Новости.

Шейнман подчеркнул, что возобновление диалога возможно при условии, если Россия «будет готова действовать добросовестно».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление Байдена.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может применить ядерное оружие лишь в экстремальных условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить