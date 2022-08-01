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Медведев усомнился в необходимости обсуждать с США ограничение ядерных потенциалов

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в необходимости обсуждать с Соединёнными Штатами ограничение ядерных потенциалов.
Медведев усомнился в необходимости обсуждать с США ограничение ядерных потенциалов
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

«Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой.
Ну вот. Приползли», — сказал он. 

Медведев подчеркнул, что сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны, и не Россия в этом виновата.

«Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — заявил зампред российского Совбеза.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление Байдена о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Путин также назвал важным объективное и деполитизированное применение механизма Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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