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Путин назвал важным объективное и деполитизированное применение механизма МАГАТЭ

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Российский президент Владимир Путин назвал важным объективное и деполитизированное применение механизма Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Путин назвал важным объективное и деполитизированное применение механизма МАГАТЭ
  • РИА Новости

Об этом он сказал в приветствии участникам обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что Москва придаёт большое значение системе МАГАТЭ как проверочному механизму договора, а также считает крайне важным, чтобы было обеспечено её объективное, деполитизированное и технически обоснованное применение.

Российский лидер добавил, что в России убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий.

«Готовы делиться с партнёрами своим опытом в сфере атомной энергетики», — отметил он.

Также российский президент заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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