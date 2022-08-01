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Блинкен: США могут применить ядерное оружие только в экстремальных условиях

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может применить ядерное оружие лишь в экстремальных условиях.
Блинкен: США могут применить ядерное оружие только в экстремальных условиях
  • AP

Об этом он заявил на обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, во время существования ядерных вооружений основополагающей ролью американского ядерного оружия является сдерживание ядерных атак на США, их партнёров и союзников.

«США будут рассматривать (вероятность) применения ядерного оружия только в экстремальных условиях — с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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