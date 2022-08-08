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Россия уведомила США о временном выводе объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ 

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Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Россия уведомила США о временном выводе объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ 
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом проинформировал МИД России.

В сообщении говорится, что 8 августа Москва официально информировала Вашингтон по дипломатическим каналам о том, что Россия временно выводит из-под инспекционной деятельности по ДСНВ свои объекты, которые подлежат проверкам по этому договору. 

Отмечается, что данное «изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы».

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман ранее заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции ДНЯО заявил, что именно США должны инициировать конкретные шаги по возобновлению диалога с Россией о новой договорённости по контролю над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III.

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