Песков заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложений по переговорам об СНВ-III

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложений по переговорам о договоре СНВ-III.

«Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счёт. Но ещё раз повторяем — диалог необходим в этой области», — ответил Песков на вопрос, готова ли Москва предоставить свои предложения Вашингтону по СНВ-III.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.