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В Пентагоне заявили о неприемлемости применения ядерного оружия в конфликте на Украине

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Применение ядерного оружия в конфликте на Украине является абсолютно неприемлемым. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард.
В Пентагоне заявили о неприемлемости применения ядерного оружия в конфликте на Украине
  • Gettyimages.ru

«Применение ядерного оружия в данном конфликте в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для остального мира», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума.

Ричард добавил, что использование такого вида вооружений повлекло бы за собой тяжёлые последствия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ядерной войне не будет победителей и вести её не стоит.

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