«Чистая провокация»: почему участники конференции по ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ

Участники обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли согласовать итоговый документ из-за отсутствия консенсуса, заявил председатель форума Густаво Злаувинен. Американская делегация возложила ответственность за это на Россию. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что РФ в последний момент предложила внести изменения в проект, якобы чтобы исключить упоминание действий на Украине. В свою очередь, замглавы делегации РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что вина за отсутствие финального документа лежит на Киеве и его кураторах, которые на протяжении всей конференции продвигали политические формулировки по украинскому вопросу. Эксперты отмечают, что Запад сегодня стремится использовать любую площадку, чтобы навязать своё видение интересующих его проблем.

Участники десятой обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли прийти к консенсусу и согласовать итоговый документ, сообщил на заключительном заседании форума его председатель Густаво Злаувинен.

«Я не могу не выразить серьёзного разочарования в связи с тем, что не был достигнут консенсус по документу, над которым мы очень упорно работали на протяжении этих четырёх недель и даже дольше», — сказал он.

В сложившейся ситуации американская делегация поспешила обвинить Россию. По словам спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Адама Шейнмана, выступившего на заседании, Москва в последний момент потребовала внести ряд изменений в документ.

«Россия является причиной того, что к сегодняшнему дню мы не достигли консенсуса. Изменения, которые она предложила в последний момент, были отнюдь не незначительными», — заявил дипломат.

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Он также выразил убеждённость в том, что Россия своими действиями на Украине якобы нарушает положения ДНЯО и создаёт угрозу радиационной катастрофы.

В свою очередь, российская делегация указала на то, что ряд стран на протяжении всей конференции пытались политизировать процесс обсуждения актуальных вопросов и навязывать свою повестку. В связи с этим ответственность за отсутствие итогового документа РФ возложила на Украину и её западных партнёров.

«Эти государства, а именно Украина и кураторы киевского режима, несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора», — подчеркнул на заседании замглавы делегации России, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

Он указал, что конференция стала «политическим заложником» тех, кто на протяжении четырёх недель «отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине». Таким образом, они сделали всё, чтобы не допустить конструктивной и результативной работы форума, отметил российский дипломат.

«Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам — чистая провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счётов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», — заявил Белоусов.

Отметим, что представители западных государств настаивали на включении в итоговый документ обзорной конференции ДНЯО ряда пунктов, в которых выражалась бы обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и якобы нарушением РФ Будапештского меморандума.

Украинские военные

AP

© Vadim Ghirda

Между тем замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил на заседании, что российская сторона предлагала не исключить, а модифицировать обозначенные параграфы из-за их «откровенно политического характера», чтобы очистить их от политической коннотации и привести в соответствие с повесткой обзорного процесса ДНЯО.

Украина преткновения

Председатель конференции Густаво Злаувинен позднее подтвердил, что консенсуса по итоговой декларации не удалось достичь в том числе из-за украинского вопроса.

«Российская делегация сообщила мне, что для достижения консенсуса им как минимум необходимо, чтобы (в текст. — RT) были внесены очень серьёзные изменения касательно Запорожской и других атомных электростанций, а также Будапештского меморандума, что подразумевает порядка пяти параграфов. Также они сказали, что у них есть претензии в отношении многих других формулировок, но, как я понимаю, они могли бы остановиться на этом», — сказал Злаувинен.

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Влияние украинской повестки на конференцию отметила и замгенсекретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу. Во время брифинга она отметила, что заседания проводились «в весьма конкретной атмосфере», указав на боевые действия на Украине.

При этом в тексте проекта итогового документа не был отражён ряд актуальных вопросов, касающихся непосредственно повестки обзорной конференции ДНЯО. На это в своём выступлении обратил внимание Андрей Белоусов. Он уточнил, что речь идёт о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участии неядерных государств в совместных ядерных миссиях и коллективном согласии членов НАТО на применение ядерного оружия и его размещение на территории неядерных государств альянса.

Обзорная конференция стран — участниц ДНЯО проходила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и стала десятой по счёту. Изначально её проведение было запланировано на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса сроки неоднократно переносились. Как отмечается в материалах МИД РФ, конференция созывается каждые пять лет с целью мониторинга «функционирования всех положений ДНЯО, а также согласования перечня рекомендаций по укреплению договора».

Стоит отметить, что предыдущая сессия, которая состоялась в 2015 году, также завершилась без принятия итогового документа. Тогда причиной стали разногласия в отношении формулировок, связанных с планами проведения мероприятия по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.

Символика ООН

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Консенсус по-американски

Отсутствие итогового документа по обзорной конференции ДНЯО было вполне ожидаемо, считают опрошенные RT эксперты. Как заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, ответственность за это полностью лежит на США и их союзниках, так как именно они сделали всё, чтобы актуальная повестка конференции была перебита украинским вопросом.

«Консенсусом США привычно называют только полное согласие с их позицией. Любые возражения, не вписывающиеся в их модель мира или политический курс, там просто не рассматривают. То есть любая их позиция определённо правильная, тогда как позиции России, Китая и прочих стран международного сообщества — нет», — пояснил аналитик.

Он акцентировал внимание на том, что в Вашингтоне не готовы воспринимать реальное положение дел, в связи с чем замечания Москвы по пунктам документа, касающимся Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, они стараются подавлять.

«США всегда преследуют только одну цель — максимально полно продвинуть свои интересы и заставить всех членов международного сообщества эту позицию принять и ей соответствовать», — подчеркнул Егорченков.

Ситуацией стараются пользоваться и украинские власти, которые сегодня существуют лишь при поддержке Запада, заметил в разговоре с RT доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

«Украина всячески пытается поддерживать интерес партнёров к себе и добиваться от них ретрансляции своих интересов на международной арене. А интересны Киеву пока только эскалация и дальнейшее давление на Россию. Для этого украинские власти манипулируют положением Запорожской АЭС, требуя под этим предлогом всеобщего осуждения РФ на всех международных площадках», — пояснил эксперт.

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В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров указал, что под украинским предлогом США попытались размыть повестку обзорной конференции ДНЯО, уводя внимание от неудобных для них вопросов типа ядерного статуса НАТО и отсутствия ДРСМД.

«Всё, что им невыгодно, американцы на всех переговорах, конференциях и круглых столах пытаются вынести за скобки, проталкивая лишь интересные им темы. В частности, сейчас они продвигают украинский конфликт, осознавая при этом, что желания его обсуждать у остальных государств всё меньше. Однако в целом всё идёт к тому, что США потерпят очередное стратегическое поражение, какое их постигло, когда они панически бежали из Афганистана», — подчеркнул Винокуров в комментарии RT.

Мнения о том, что США пытаются эксплуатировать украинский конфликт на всех международных площадках, придерживается и Дмитрий Егорченков. Как сказал аналитик, при любой возможности Вашингтон использует тему Украины для политизации и в конечном итоге срыва мероприятий, которые имеют важное значение для поддержания мирового баланса.

«Тем самым они переносят переговорный процесс из практической, рациональной и разумной плоскости в область дискуссий, ведущих к забалтыванию важных мировых проблем. Однако невнимание к этим проблемам и их нерешённость впоследствии может выйти боком самим США», — резюмировал аналитик.