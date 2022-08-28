«Чистая провокация»: почему участники конференции по ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ
- Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
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Участники десятой обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли прийти к консенсусу и согласовать итоговый документ, сообщил на заключительном заседании форума его председатель Густаво Злаувинен.
«Я не могу не выразить серьёзного разочарования в связи с тем, что не был достигнут консенсус по документу, над которым мы очень упорно работали на протяжении этих четырёх недель и даже дольше», — сказал он.
В сложившейся ситуации американская делегация поспешила обвинить Россию. По словам спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Адама Шейнмана, выступившего на заседании, Москва в последний момент потребовала внести ряд изменений в документ.
«Россия является причиной того, что к сегодняшнему дню мы не достигли консенсуса. Изменения, которые она предложила в последний момент, были отнюдь не незначительными», — заявил дипломат.
Он также выразил убеждённость в том, что Россия своими действиями на Украине якобы нарушает положения ДНЯО и создаёт угрозу радиационной катастрофы.
В свою очередь, российская делегация указала на то, что ряд стран на протяжении всей конференции пытались политизировать процесс обсуждения актуальных вопросов и навязывать свою повестку. В связи с этим ответственность за отсутствие итогового документа РФ возложила на Украину и её западных партнёров.
«Эти государства, а именно Украина и кураторы киевского режима, несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора», — подчеркнул на заседании замглавы делегации России, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Он указал, что конференция стала «политическим заложником» тех, кто на протяжении четырёх недель «отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине». Таким образом, они сделали всё, чтобы не допустить конструктивной и результативной работы форума, отметил российский дипломат.
«Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам — чистая провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счётов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», — заявил Белоусов.
Отметим, что представители западных государств настаивали на включении в итоговый документ обзорной конференции ДНЯО ряда пунктов, в которых выражалась бы обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и якобы нарушением РФ Будапештского меморандума.
- Украинские военные
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Между тем замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил на заседании, что российская сторона предлагала не исключить, а модифицировать обозначенные параграфы из-за их «откровенно политического характера», чтобы очистить их от политической коннотации и привести в соответствие с повесткой обзорного процесса ДНЯО.
Украина преткновения
Председатель конференции Густаво Злаувинен позднее подтвердил, что консенсуса по итоговой декларации не удалось достичь в том числе из-за украинского вопроса.
«Российская делегация сообщила мне, что для достижения консенсуса им как минимум необходимо, чтобы (в текст. — RT) были внесены очень серьёзные изменения касательно Запорожской и других атомных электростанций, а также Будапештского меморандума, что подразумевает порядка пяти параграфов. Также они сказали, что у них есть претензии в отношении многих других формулировок, но, как я понимаю, они могли бы остановиться на этом», — сказал Злаувинен.
Влияние украинской повестки на конференцию отметила и замгенсекретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу. Во время брифинга она отметила, что заседания проводились «в весьма конкретной атмосфере», указав на боевые действия на Украине.
При этом в тексте проекта итогового документа не был отражён ряд актуальных вопросов, касающихся непосредственно повестки обзорной конференции ДНЯО. На это в своём выступлении обратил внимание Андрей Белоусов. Он уточнил, что речь идёт о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участии неядерных государств в совместных ядерных миссиях и коллективном согласии членов НАТО на применение ядерного оружия и его размещение на территории неядерных государств альянса.
Обзорная конференция стран — участниц ДНЯО проходила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и стала десятой по счёту. Изначально её проведение было запланировано на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса сроки неоднократно переносились. Как отмечается в материалах МИД РФ, конференция созывается каждые пять лет с целью мониторинга «функционирования всех положений ДНЯО, а также согласования перечня рекомендаций по укреплению договора».
Стоит отметить, что предыдущая сессия, которая состоялась в 2015 году, также завершилась без принятия итогового документа. Тогда причиной стали разногласия в отношении формулировок, связанных с планами проведения мероприятия по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.
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Консенсус по-американски
Отсутствие итогового документа по обзорной конференции ДНЯО было вполне ожидаемо, считают опрошенные RT эксперты. Как заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, ответственность за это полностью лежит на США и их союзниках, так как именно они сделали всё, чтобы актуальная повестка конференции была перебита украинским вопросом.
«Консенсусом США привычно называют только полное согласие с их позицией. Любые возражения, не вписывающиеся в их модель мира или политический курс, там просто не рассматривают. То есть любая их позиция определённо правильная, тогда как позиции России, Китая и прочих стран международного сообщества — нет», — пояснил аналитик.
Он акцентировал внимание на том, что в Вашингтоне не готовы воспринимать реальное положение дел, в связи с чем замечания Москвы по пунктам документа, касающимся Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, они стараются подавлять.
«США всегда преследуют только одну цель — максимально полно продвинуть свои интересы и заставить всех членов международного сообщества эту позицию принять и ей соответствовать», — подчеркнул Егорченков.
Ситуацией стараются пользоваться и украинские власти, которые сегодня существуют лишь при поддержке Запада, заметил в разговоре с RT доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
«Украина всячески пытается поддерживать интерес партнёров к себе и добиваться от них ретрансляции своих интересов на международной арене. А интересны Киеву пока только эскалация и дальнейшее давление на Россию. Для этого украинские власти манипулируют положением Запорожской АЭС, требуя под этим предлогом всеобщего осуждения РФ на всех международных площадках», — пояснил эксперт.
В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров указал, что под украинским предлогом США попытались размыть повестку обзорной конференции ДНЯО, уводя внимание от неудобных для них вопросов типа ядерного статуса НАТО и отсутствия ДРСМД.
«Всё, что им невыгодно, американцы на всех переговорах, конференциях и круглых столах пытаются вынести за скобки, проталкивая лишь интересные им темы. В частности, сейчас они продвигают украинский конфликт, осознавая при этом, что желания его обсуждать у остальных государств всё меньше. Однако в целом всё идёт к тому, что США потерпят очередное стратегическое поражение, какое их постигло, когда они панически бежали из Афганистана», — подчеркнул Винокуров в комментарии RT.
Мнения о том, что США пытаются эксплуатировать украинский конфликт на всех международных площадках, придерживается и Дмитрий Егорченков. Как сказал аналитик, при любой возможности Вашингтон использует тему Украины для политизации и в конечном итоге срыва мероприятий, которые имеют важное значение для поддержания мирового баланса.
«Тем самым они переносят переговорный процесс из практической, рациональной и разумной плоскости в область дискуссий, ведущих к забалтыванию важных мировых проблем. Однако невнимание к этим проблемам и их нерешённость впоследствии может выйти боком самим США», — резюмировал аналитик.