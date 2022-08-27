военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Участникам конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ

Короткая ссылка
Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли согласовать итоговый документ.

Об этом сообщил на заключительном заседании председатель конференции Густаво Злаувинен.

«Консенсуса по содержательной части достичь не удалось», — цитирует его ТАСС.

По его словам, договорённости удалось достичь только по процедурной части, которая устанавливает сроки проведения следующей конференции в 2026 году.

Таким образом, уточнил Злаувинен, участники приняли документ только в процедурной части.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить