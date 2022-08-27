Участникам конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ

Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли согласовать итоговый документ.

Об этом сообщил на заключительном заседании председатель конференции Густаво Злаувинен.

«Консенсуса по содержательной части достичь не удалось», — цитирует его ТАСС.

По его словам, договорённости удалось достичь только по процедурной части, которая устанавливает сроки проведения следующей конференции в 2026 году.

Таким образом, уточнил Злаувинен, участники приняли документ только в процедурной части.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.