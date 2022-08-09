Российский МИД: Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать вопрос широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов», — сказал Вишневецкий, отвечая на вопрос, были ли уже контакты между Москвой и Вашингтоном по поводу приостановки инспекций.

По его словам, теперь пройдут взаимные обсуждения, «после последует какая-то реакция США».

«Я не думаю, что она последует очень быстро, им потребуется всё основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше», — отметил дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни при сохранении сложностей для проведения инспекций российской стороной.