Рябков рассказал о причине вывода объектов из-под американских инспекций по ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни при сохранении сложностей для проведения инспекций российской стороной.

Об этом говорится в заявлении Рябкова, опубликованном на сайте российского ведомства.

«Непосредственным «спусковым крючком» стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел, по сути, как откровенная провокация», — указал он.

Как пояснил Рябков, инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года была приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. При этом по соответствующим каналам вёлся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, но множество разногласий сохранялось.

«Дело также в том, что на фоне происходящего сейчас в наших отношениях с западными странами выявились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по Договору. Речь об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролёта наших самолётов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее. Всё это осложняет, если не блокирует наши возможности для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США, создаёт для американской стороны односторонние преимущества. Это, разумеется, неприемлемо», — подчеркнул дипломат.

Ранее в российском МИД заявили, что после решения проблем с инспекциями по ДСНВ Россия отменит их приостановку.