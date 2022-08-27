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Белоусов обвинил Киев и его западных кураторов в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО

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Украина и её западные кураторы несут полную ответственность за то, что участникам обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять итоговый документ.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

«Эти государства, а именно Украина и кураторы киевского режима, несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора», — цитирует его ТАСС.

Белоусов также обратил внимание на то, что некоторые делегации в ходе конференции продвигали свои политические установки.

«Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырёх недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине», — передаёт его слова РИА Новости.

По мнению Белоусова, попытки некоторых делегаций навязать свои политические установки являются провокацией.

Ранее председатель конференции Густаво Злаувинен информировал, что участники обзорной конференции ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ.

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