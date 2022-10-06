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США не намерены размещать ядерное оружие в странах, вступивших в НАТО после 1997 года

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У Соединённых Штатов нет планов размещать ядерное оружие на территории стран НАТО, которые присоединились к альянсу после 1997 года, сообщили в Госдепартаменте.
США не намерены размещать ядерное оружие в странах, вступивших в НАТО после 1997 года
  • AFP

Как отметил представитель Госдепа Ведант Патель, в Вашингтоне также не знают о каких-либо обсуждениях возможности размещения ядерного оружия в Польше.

«Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран — членов НАТО, присоединившихся после 1997-го», — сказал он.

Польша, в частности, вступила в НАТО в 1999 году.

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил, что для Варшавы «всегда есть потенциальная возможность участвовать в Nuclear Sharing».

По его словам, Польша обсуждала с американскими лидерами, рассматривают ли Соединённые Штаты такую возможность.

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