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В Польше обсуждают присоединение к программе по совместному использованию ядерного оружия

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Польша обсуждает с США присоединение к программе по совместному использованию ядерного оружия НАТО Nuclear Sharing.
В Польше обсуждают присоединение к программе по совместному использованию ядерного оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

Об этом сообщает ТАСС. 

По словам польского президента Анджея Дуды, проблема заключается в том, что у страны нет ядерного оружия. 

«Всегда есть потенциальная возможность участвовать в Nuclear Sharing. Мы обсуждали с американскими лидерами, рассматривают ли Соединённые Штаты такую возможность», — отметил Дуда в интервью изданию Gazeta Polska.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование ФРГ и Польши к Москве выплатить репарации Украине непристойно и аморально.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пригрозил России в случае применения ядерного оружия на Украине.

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