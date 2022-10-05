В Польше обсуждают присоединение к программе по совместному использованию ядерного оружия

Польша обсуждает с США присоединение к программе по совместному использованию ядерного оружия НАТО Nuclear Sharing.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам польского президента Анджея Дуды, проблема заключается в том, что у страны нет ядерного оружия.

«Всегда есть потенциальная возможность участвовать в Nuclear Sharing. Мы обсуждали с американскими лидерами, рассматривают ли Соединённые Штаты такую возможность», — отметил Дуда в интервью изданию Gazeta Polska.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование ФРГ и Польши к Москве выплатить репарации Украине непристойно и аморально.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пригрозил России в случае применения ядерного оружия на Украине.