Захарова: требование Германии и Польши к России выплатить репарации Украине аморально
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«Вообще просто неприлично, неприлично, непристойно и абсолютно аморально, что Польше и что Германии... заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический», — сказала Захарова в эфире Радио Sputnik.
Представитель ведомства напомнила, какой ущерб фашистская Германия нанесла России и сколько средств СССР вложил в восстановление Польши после Второй мировой войны.
Варшава и Берлин поддержали «грязный переворот» и создание квазирежима на Украине, добавила Захарова.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации.