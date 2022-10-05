Захарова: требование Германии и Польши к России выплатить репарации Украине аморально

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование ФРГ и Польши к Москве выплатить репарации Украине непристойно и аморально.

«Вообще просто неприлично, неприлично, непристойно и абсолютно аморально, что Польше и что Германии... заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический», — сказала Захарова в эфире Радио Sputnik.

Представитель ведомства напомнила, какой ущерб фашистская Германия нанесла России и сколько средств СССР вложил в восстановление Польши после Второй мировой войны.

Варшава и Берлин поддержали «грязный переворот» и создание квазирежима на Украине, добавила Захарова.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации.