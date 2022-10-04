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Польша и Германия заявили, что Россия должна выплатить Украине репарации

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Глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации.
Польша и Германия заявили, что Россия должна выплатить Украине репарации
  • AP

«Война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — цитирует его РИА Новости.

Примечательно, что при этом Варшава и Берлин сами находятся в споре о необходимости выплаты репараций.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер заявил, что выплата требуемых польским правительством репараций за ущерб, нанесённый в период Второй мировой войны, приведёт Германию к финансовому краху.

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