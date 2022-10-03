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Глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии 

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии 
  • Gettyimages.ru

Трансляцию церемонии подписания вели польские телеканалы. 

«Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

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