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В Польше заявили о намерении потребовать от Германии около $1,3 трлн репараций

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Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны, заявил лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
В Польше заявили о намерении потребовать от Германии около $1,3 трлн репараций
  • AP

«Сумма, которая была представлена как стоимость ущерба, — это 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

В начале июля Качиньский заявил, что страна продолжит настаивать на вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о завершении подсчёта суммы репараций, которые Варшава хочет получить от Германии.

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