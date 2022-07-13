Премьер Польши заявил о завершении подсчёта суммы желаемых репараций от Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о завершении подсчёта суммы репараций, которые Варшава хочет получить от Германии.

По его словам, в Польше в течение четырёх лет готовят «очень комплексный доклад» о военных преступлениях немцев и разрушениях, совершённых в годы Второй мировой войны.

Также он утверждает, что Польша «сильнее всего пострадала» в результате войны, но получила «минимальные компенсации».

«Был подготовлен доклад. Трёхтомный доклад. Сейчас уже заканчивается перевод этого доклада на несколько языков», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Моравецкий не сообщил, какую сумму власти Польши намерены требовать от Германии в качестве репараций.

В начале июля глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна продолжит настаивать на вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.