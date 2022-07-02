В Польше заявили о намерении добиваться репараций от Германии

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Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна продолжит настаивать на вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
В Польше заявили о намерении добиваться репараций от Германии
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По его словам, польская сторона не может отступать и занимать мягкую позицию.

«Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен — просто потому, что это всегда плохо кончается», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Качиньского, Польше необходимо твёрдо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле.

«Знать, например, что если мы помогаем Украине (а никто не помогает так, как мы), то мы защищаем польские интересы», — констатировал политик.

В 2019 году польский президент Анджей Дуда в интервью Bild заявил о намерении «выставить счёт» Германии за ущерб, который был нанесён Польше в годы Второй мировой войны.

В свою очередь, Хайко Маас, бывший в то время министром иностранных дел ФРГ, сообщил, что вопрос о репарациях за военные действия «закрыт для Германии»

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