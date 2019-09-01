Дуда пообещал «выставить счёт» ФРГ за ущерб от Второй мировой войны

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Польский президент Анджей Дуда в интервью Bild заявил о намерении «выставить счёт» Германии за ущерб, который был нанесён Польше в годы Второй мировой войны.
Дуда пообещал «выставить счёт» ФРГ за ущерб от Второй мировой войны
  • Reuters

«Почти 6 млн польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство убитых были невинными гражданскими лицами», — подчеркнул польский лидер.

По его словам, получение репараций от Германии является для Польши «вопросом ответственности и морали».

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о дискриминации Варшавы при выплате Германией компенсаций по окончании Второй мировой войны.

В МИД Германии, в свою очередь, заявили о неизменности позиции Берлина по репарациям Варшаве за ущерб в ходе Второй мировой войны.

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