Сейм Польши принял резолюцию с требованием репараций от Германии

Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

За принятие резолюции проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, ещё 15 воздержались.

В документе отмечается, что Польша «никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством», а также «никогда не отказывалось от претензий к немецкому государству».

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

В МИД ФРГ после этого ответили, что вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.