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В Польше планируют направить ФРГ ноту о репарациях

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Варшава планирует в 2022 году направить ФРГ ноту о репарациях за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк в эфире «Польского радио».
В Польше планируют направить ФРГ ноту о репарациях
  • globallookpress.com
  • © Bernd von Jutrczenka/dpa

Он отметил, что этому предшествует несколько этапов, первым из которых стала подготовка отчёта о военных потерях, на который ушло около пяти лет. По словам политика, документ является сильным инструментов для формальной подачи ноты с требованием о выплате репараций.

«В данный момент мы готовим эту ноту, и нам, конечно, не придётся долго ждать этого шага... Ноту следует ожидать до конца этого года», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

В МИД ФРГ после этого ответили, что вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

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