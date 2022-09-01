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В МИД Германии заявили, что вопрос репараций Польше за Вторую мировую войну закрыт

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Вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт. Об этом сообщили в МИД ФРГ.
В МИД Германии заявили, что вопрос репараций Польше за Вторую мировую войну закрыт
  • РИА Новости

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ», — приводит РИА Новости заявление МИД.

Дипломат добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.

Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с RT заявил, что планы Польши потребовать репарации от ФРГ обостряют отношения между странами.

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