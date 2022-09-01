Аналитик заявил, что планы Польши потребовать репарации от ФРГ обостряют отношения стран
- Gettyimages.ru
«Истории уже несколько лет. С завидным постоянством поляки повышают сумму репараций: последняя была около $800 млрд, теперь — свыше 1 трлн. Это явное обострение отношений или нежелание Варшавы трезво посмотреть на послевоенную историю. Попытки реально ухудшить отношения с Германией, показать, что Польша является ведущим государством», — объяснил специалист.
По мнению эксперта, Германия не пойдёт навстречу Варшаве.
«С таким же успехом можно ожидать, что Польша потребует от Украины в качестве репараций возвращения тех земель, которые в 1939 году перешли в правовую юрисдикцию СССР», — заключил Белов.
Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.
В июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о завершении подсчёта суммы репараций, которые Варшава хочет получить от Германии.