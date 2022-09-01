военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик заявил, что планы Польши потребовать репарации от ФРГ обостряют отношения стран

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с RT прокомментировал планы Польши потребовать от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.
Аналитик заявил, что планы Польши потребовать репарации от ФРГ обостряют отношения стран
  • Gettyimages.ru

«Истории уже несколько лет. С завидным постоянством поляки повышают сумму репараций: последняя была около $800 млрд, теперь — свыше 1 трлн. Это явное обострение отношений или нежелание Варшавы трезво посмотреть на послевоенную историю. Попытки реально ухудшить отношения с Германией, показать, что Польша является ведущим государством», — объяснил специалист.

По мнению эксперта, Германия не пойдёт навстречу Варшаве.

«С таким же успехом можно ожидать, что Польша потребует от  Украины в качестве репараций возвращения тех земель, которые в 1939 году перешли в правовую юрисдикцию СССР», — заключил Белов.

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

В июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о завершении подсчёта суммы репараций, которые Варшава хочет получить от Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить