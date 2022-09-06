Шольц заявил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом
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«Как и все правительства ФРГ до меня, я могу сказать, что этот вопрос с точки международного права окончательно урегулирован», — сказал Шольц.
Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.
В МИД ФРГ после этого ответили, что вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждает, что Польша вызовет Германию на переговоры по репарациям дипломатической нотой.