Моравецкий: Польша вызовет Германию на переговоры по репарациям дипломатической нотой

Польша вызовет Германию на переговоры по репарациям дипломатической нотой, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, Варшава будет добиваться своего «на всех возможных форумах, по всем возможным путям».

«Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем её на переговорный процесс», — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что Германия должна выплатить Польше репарации для окончательного примирения между народами.

«Чтобы польско-германское примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без этого всегда будет огромное чувство несправедливости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

В МИД ФРГ после этого заявили, что вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт.

Замдиректора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с RT выразил мнение, что планы Польши потребовать репарации обостряют отношения между странами.