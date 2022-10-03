Немецкий политик заявил, что выплаты репараций Польше приведут к финансовому краху в ФРГ

Бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер заявил, что выплата требуемых польским правительством репараций за ущерб, нанесённый в период Второй мировой войны, приведёт Германию к финансовому краху.

«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху», — написал политик в соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

Зингхаммер также отметил, что сейчас не время для выяснения отношений между Польшей и Германией.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.