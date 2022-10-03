Немецкий политик заявил, что выплаты репараций Польше приведут к финансовому краху в ФРГ
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«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху», — написал политик в соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.
Зингхаммер также отметил, что сейчас не время для выяснения отношений между Польшей и Германией.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.