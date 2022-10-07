Меркель: пока мы не создадим прочный мир в Европе вместе с Россией, холодная война не закончится

Ангела Меркель назвала начало спецоперации России на Украине «глубоким переломным моментом», сообщает немецкий телеканал N-TV. Она подчеркнула, что в такой ситуации следует относиться к словам российской стороны серьёзно, а не считать их блефом. Также экс-канцлер призвала подумать о создании будущей архитектуры безопасности вместе с Россией: «Пока мы действительно этого не достигнем, холодная война тоже не закончится».

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вновь предостерегает от того, чтобы считать «угрозы» России в отношении Украины блефом, сообщает немецкий телеканал N-TV. Начало военной спецоперации на Украине было «глубоким переломным моментом», сказала Меркель в интервью немецким СМИ на церемонии, посвящённой 77-й годовщине газеты Süddeutsche Zeitung.

По словам Меркель, это был один из тех моментов, «когда нам всем рекомендуется серьёзно относиться к словам, серьёзно разбираться с ними и не классифицировать их как блеф с самого начала».

Экс-канцлер высоко оценила позицию Германии, ЕС и НАТО по защите и восстановлению суверенитета и целостности Украины. «Я считаю, что это может идти рука об руку с постоянными размышлениями о том, что сейчас кажется немыслимым, а именно о том, как можно создать будущую архитектуру безопасности в рамках международного права», — заявила Меркель. При этом она снова подчеркнула, что прочный и стабильный мир в Европе может быть достигнут «только при участии России». По словам бывшего канцлера Германии, «пока мы действительно этого не достигнем, холодная война тоже не закончится».

Меркель, которой сейчас 68 лет, не стала переизбираться в бундестаг в прошлом году после 16 лет пребывания на посту канцлера, напоминает N-TV. Между тем, она время от времени выступает с докладами — в частности, в сентябре на юбилее города в Госларе — и хочет опубликовать свои мемуары осенью 2024 года, как недавно объявил её издатель.

На мероприятии в Мюнхене Меркель также рассказала о своих первых годах в политике. По её словам, ей было неприятно, когда её называли «девочкой Коля»: «Для меня едва ли было возможно, чтобы меня воспринимали как независимую личность». При этом, по её словам, после 35 лет жизни в ГДР она хотела, чтобы её собственное мнение наконец тоже было услышано, поэтому сложившуюся ситуацию Меркель находила «удручающей».

Как отмечает немецкий телеканал, в начале своей карьеры Ангела Меркель была федеральным министром по делам женщин и молодёжи в кабинете тогдашнего канцлера Гельмута Коля, и в СМИ её долгое время называли «девочкой Коля». Одна из первых статей, опубликованных о ней в 1990-х годах в газете Süddeutsche Zeitung, называлась «Почему мы не знаем Ангелу Меркель?» В ней говорилось: «Она самый молодой министр из когда-либо существовавших в Германии — и, возможно, самый милый». По словам Меркель, благодаря этому она быстро поняла, чего стоит «быть милой» в политике, заключает N-TV.