Произнося речь в память о бывшем канцлере Гельмуте Коле, Ангела Меркель призвала подумать о «немыслимом» — об отношениях с Россией, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Нужно сделать всё возможное для восстановления суверенитета и целостности Украины, однако Путина надо воспринимать всерьёз, потому что его слова — не блеф, предупредила Меркель.

Во вторник вечером в центре Берлина прошли мероприятия, посвящённые памяти бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Главными гостями вечера стали лидер ХДС Фридрих Мерц и экс-канцлер Ангела Меркель, которой было доверено выступить с заключительной речью. «Принимать решения не слишком поздно, но и не слишком рано» — эту максиму она унаследовала от него, пояснила Меркель.

По её словам, для Коля, как и для неё, было важно воплощать политическую волю в реальность и мыслить в историческом контексте. «Необходимо сделать всё возможное для восстановления суверенитета и целостности Украины», — заявила Меркель. Однако в духе Коля следует также подумать о том, что сейчас кажется немыслимым, — об отношениях с Россией, призвала бывший канцлер Германии.

Путина нужно воспринимать всерьёз, потому что его слова — не блеф, предостерегла Меркель, которая, вероятно, знает Путина лучше, чем любой другой нынешний или бывший глава правительства Германии, отмечает немецкая газета.

Существуют также различные интерпретации наследия канцлера, пишет Frankfurter Allgemeine. Не в последнюю очередь об этом говорит его преемница на посту главы правительства Ангела Меркель, которая спасла себя и, возможно, ХДС как партию от разрушающихся старых конструкций его многолетнего партийного правления, когда она сменила Коля сначала на посту председателя ХДС, а затем и на должности канцлера. От Коля, как известно, канцлерство сначала получил Герхард Шрёдер, который сейчас так же свергнут с пьедестала своей Социал-демократической партией, как когда-то Коль — своей партией.

Нынешний глава ХДС Фридрих Мерц, упоминая в своей речи Ангелу Меркель, в основном говорил о длительном сроке её пребывания на посту и её руководящей роли в Европе, но не сказал о том, что она смогла изменить, а что — нет в период с 2005-го по 2021 год, отмечает Frankfurter Allgemeine.