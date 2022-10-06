Spiegel: политический памятник Меркель дал трещину

Когда экс-канцлер Германии Ангела Меркель уходила со своего поста, многие пророчили, что страна будет по ней скучать, пишет Der Spiegel. Но прошёл год, а никто о ней особо не вспоминает, а если и вспоминает, то не лучшим образом. Люди осуждают её за ту энергетическую политику, которую она проводила, а также за чрезмерные уступки в отношениях с Россией. За то, что оставила после себя бундесвер практически в безнадёжном состоянии, а также взрастила пассивность в гражданах ФРГ, рассказывает немецкое издание.

Когда экс-канцлер Германии Ангела Меркель уходила со своего поста, многие политики — в том числе из оппозиционных партий, — а также известные бизнесмены, деятели культуры и спортсмены в унисон говорили, что «вскоре страна будет по ней скучать», пишет Der Spiegel. Немцы тогда впали в настоящее уныние. С тех пор прошёл целый год, но о бывшей главе ФРГ особо никто не вспоминает, а если и вспоминают, то не лучшим образом. В немецких СМИ звучат призывы, чтобы Меркель извинилась за свою энергетическую политику. «От тоски почти ничего не осталось, — пишет одно из изданий. — Политический памятник Меркель дал трещину». По имеющейся информации, дипломаты в ЕС говорят об экс-канцлере со злостью. «Меркель съёжилась», — сообщает ещё одна немецкая газета.

При этом рейтинг её преемника постоянно снижается, продолжает Der Spiegel. По результатам опросов, деятельностью нынешнего канцлера Олафа Шольца сейчас довольны или очень довольны только 35%. Когда в декабре прошлого года Меркель уходила со своего поста, рейтинг её популярности составлял 68%. Обычно в таких ситуациях люди с нетерпением ждут возвращения прежних властей, но по бывшей главе ФРГ никто не скучает.

Во время своего правления Меркель пришлось бороться с массой кризисов: финансовым, миграционным и пандемией. И она с ними неплохо справилась, но многие считают, что нынешний мировой кризис, начавшийся в феврале 2022 года вместе с боевыми действиями на Украине, это прямой результат её решений. Такого мнения придерживается и украинский президент Владимир Зеленский. Он считает, что «политика уступок России», которую она проводила 14 лет, привела к обострению конфликта.

И даже те, кто не готов обвинять Меркель в настолько резкой форме, не могут отрицать, что энергетическая зависимость от России при ней только выросла. К тому же она запустила в Германии процесс выхода из ядерной энергетики, но не обеспечила ей надёжной альтернативы. При этом по её вине к нынешнему кризису ФРГ подошла с ограниченной обороноспособностью. В эпоху экс-канцлера была отменена воинская обязанность, а расходы на армию так и не достигли требуемой в НАТО отметки 2% от ВВП. Так что правительство Шольца унаследовало бундесвер в практически безнадёжном состоянии.

К тому же политический стиль Меркель был очень мягким и заботливым, продолжает издание. Она старалась не требовать с немцев многого, избегала спорных тем, что, по словам наблюдателей, привело к «асимметричной демобилизации», то есть приучило граждан ФРГ к пассивности. А нынешний кризис требует от них как раз силы, чтобы помогать слабым, и выстоять в нём можно только сообща и проявляя активность.

В результате можно сказать, что итоги эпохи правления Меркель скорее разочаровывают, заключает Der Spiegel. На проблемы извне — финансовый кризис и пандемия — она отреагировала более-менее неплохо. Но многое из того, чего она лично хотела и что продвигала, стало для Германии «тяжким грузом». Недоумение вызывает и то, что она до сих пор ни в одном из своих публичных выступлений не признала, что совершила ошибки в отношениях с Россией. Из-за этого у людей возникают сомнения, что она действительно настолько прагматичный и скромный человек, как её часто характеризовали.

Слушатели не дождались от неё сожалений и на собрании основателей фонда Гельмута Коля на этой неделе. Отвечая на вопрос о том, как бы экс-канцлер Коль поступил в нынешней ситуации, Меркель заявила, что он бы «приложил все возможные усилия, чтобы защитить и восстановить суверенитет и целостность Украины»: «Параллельно он бы постоянно думал о немыслимом на данный момент, о том, что просто невозможно представить, — например о том, как можно было бы возобновить отношения с Россией». Относиться к словам Путина серьёзно — это не «признак слабости или успокоения, а свидетельство политического ума», подчеркнула бывшая глава ФРГ.