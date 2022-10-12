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Пентагон: США добиваются создания интегрированной системы ПВО и ПРО для Украины

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США настаивают на выстраивании странами Запада интегрированных систем ПВО и ПРО для Украины путём передачи Киеву комплексов разной дальности, заявил председатель Комитета начальников штабов американских Вооружённых сил генерал Марк Милли.
Пентагон: США добиваются создания интегрированной системы ПВО и ПРО для Украины
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«Что Украина просит и что, по нашему мнению, может быть предоставлено, — это интегрированная система ПВО/ПРО. Она не контролирует всё воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, которые Украине необходимо защитить», — цитирует его ТАСС.

По словам Милли, рассматриваются разные пути передачи ПВО и ПРО разной степени дальности на Украину. По мнению американского военачальника, соответствующая комбинация позволит закрыть воздушное пространство страны для российских летательных аппаратов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что первые два комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину в «ближайшем будущем».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО сделают акцент на поставках систем противовоздушной обороны Киеву.

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