Глава Минобороны ФРГ пообещала поставить Украине первую систему ПВО IRIS-T

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила с осуждением ударов по Киеву и украинским регионам, а также пообещала вскоре передать Киеву первую из четырёх систем ПВО IRIS-T.

«В ближайшие несколько дней первая из четырёх современных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail будет готова к эффективной защите народа Украины», — приводит слова Ламбрехт Минобороны ФРГ.

Она отметила, что за поставкой первой системы последуют ещё три.

Министр добавила, что решительно осуждает удары по Киеву и другим украинским регионам.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским осудил удары по Киеву и ряду украинских регионов.

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.