Глава Минобороны ФРГ пообещала поставить Украине первую систему ПВО IRIS-T
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«В ближайшие несколько дней первая из четырёх современных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail будет готова к эффективной защите народа Украины», — приводит слова Ламбрехт Минобороны ФРГ.
Она отметила, что за поставкой первой системы последуют ещё три.
Министр добавила, что решительно осуждает удары по Киеву и другим украинским регионам.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским осудил удары по Киеву и ряду украинских регионов.
Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.