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Канцлер Германии Шольц в ходе разговора с Зеленским осудил удары по Киеву

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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским осудил удары по Киеву и ряду украинских регионов.
Канцлер Германии Шольц в ходе разговора с Зеленским осудил удары по Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине», — цитирует его РИА Новости. 

По его словам, Шольц заверил Зеленского, что Берлин будет поддерживать Киев и делать всё для оказания дополнительной помощи Украине.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном провести заседание G7 во вторник, 11 октября.

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.

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